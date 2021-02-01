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Вакцину «Спутник V» одобрили в Армении

Светлана Иванова
17:56 01.02.2021
Соответствующее решение принял Минздрав Армении.
Вакцину «Спутник V» одобрили в Армении
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Решение об одобрении вакцины принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении», - подчеркнули в организации.

По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, благодаря одобрению Арменией российского препарата в стране начнется вакцинация «с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса».

Дмитриев выразил надежду, что сотрудничество двух сторон поможет защитить здоровье людей и ускорить отмену ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Сейчас российская вакцина, в числе конкурентных преимущество которой значатся эффективность и безопасность, зарегистрирована не только в РФ, но и в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

На сегодняшний день более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», разработанным НИЦ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.

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