В Германии оценили возможность введения санкций по «Северному потоку - 2»

Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер заявил о том, что представители стран Евросоюза предлагали включить проект строительства трубопровода «Северный поток - 2» в дискуссию о санкциях против России, однако позиция Берлина по этому вопросу не изменилась. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом, это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой ничего не поменялось», - заявил представитель МИД.

Также Бургер отметил, что Германии известна позиция Франции по данному вопросу, однако не ясно, изменилось ли отношение Парижа к строительству трубопровода и намерение страны вводить санкции против России.