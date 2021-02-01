В Германии оценили возможность введения санкций по «Северному потоку - 2»
Позиция Берлина остается неизменной, отметили в МИД.
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Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер заявил о том, что представители стран Евросоюза предлагали включить проект строительства трубопровода «Северный поток - 2» в дискуссию о санкциях против России, однако позиция Берлина по этому вопросу не изменилась. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом, это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой ничего не поменялось», - заявил представитель МИД.
Также Бургер отметил, что Германии известна позиция Франции по данному вопросу, однако не ясно, изменилось ли отношение Парижа к строительству трубопровода и намерение страны вводить санкции против России.