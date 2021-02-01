Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Цены на серебро побили максимум за последние восемь лет

Светлана Иванова
17:38 01.02.2021
Стоимость мартовских фьючерсов на унцию серебра на бирже превысила порог в 30 долларов.
Цены на серебро побили максимум за последние восемь лет
© Фото: Klaus Ohlenschläger, picture alliance, Globallookpress
Читайте нас на:

Мировые цены на серебро побили восьмилетний рекорд. Стоимость мартовских фьючерсов на унцию серебра превысила отметку в 30 долларов, зафиксированную в 2013 году, и по состоянию на 16.20 мск достигла показателя в 30,31 доллара.

Как следует из биржевых данных, прирост с последних торгов составил более трех долларов. Кроме серебра подорожали и акции горнодобывающих компаний по всему миру.

Резкий рост цен на серебро связывают с активными покупками серебра частными инвесторами. В частности, как указывает Reuters, на форуме, расположенном на сайте Reddit, в конце января появилось сообщение с призывом вкладываться в драгоценный металл. По логике пользователей ресурса, рынок серебра страдает из-за манипуляций со стороны крупных инвесторов, которые ставят на снижение цен на драгметалл, тогда как его активное приобретение вызовет повышение стоимости металла и принесет финансовый ущерб крупным фондам.

По мнению экспертов, рост цен на серебро будет наблюдаться на протяжении какого-то времени, однако о долгосрочном эффекте речи не идет. Такого мнения, в частности, придерживается аналитик компании IG Market Кайл Родд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.