Цены на серебро побили максимум за последние восемь лет

Мировые цены на серебро побили восьмилетний рекорд. Стоимость мартовских фьючерсов на унцию серебра превысила отметку в 30 долларов, зафиксированную в 2013 году, и по состоянию на 16.20 мск достигла показателя в 30,31 доллара.

Как следует из биржевых данных, прирост с последних торгов составил более трех долларов. Кроме серебра подорожали и акции горнодобывающих компаний по всему миру.

Резкий рост цен на серебро связывают с активными покупками серебра частными инвесторами. В частности, как указывает Reuters, на форуме, расположенном на сайте Reddit, в конце января появилось сообщение с призывом вкладываться в драгоценный металл. По логике пользователей ресурса, рынок серебра страдает из-за манипуляций со стороны крупных инвесторов, которые ставят на снижение цен на драгметалл, тогда как его активное приобретение вызовет повышение стоимости металла и принесет финансовый ущерб крупным фондам.

По мнению экспертов, рост цен на серебро будет наблюдаться на протяжении какого-то времени, однако о долгосрочном эффекте речи не идет. Такого мнения, в частности, придерживается аналитик компании IG Market Кайл Родд.