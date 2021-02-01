Двое детей пострадали на мотокроссе в Обнинске

В Обнинске во время заезда, в котором участвовали дети, восьмилетний мальчик упал с мотоцикла, но не сошел с трека, а попытался сесть обратно. В этот момент на полном ходу в него влетел другой участник турнира.

Оба мальчика упали, попавший под удар ребенок потерял сознание. Судьи остановили состязания. Сейчас ребенок в больнице, из Обнинска его перевезли в Москву. Второй пострадавший получил легкие травмы. Проверку в связи ЧП проводит прокуратура.