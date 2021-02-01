Десятки тысяч участников собрал онлайн-марафон «Юнармия-Фест»

Более 120 тысяч юнармейцев объединил онлайн-марафон «Юнармия-Фест» с участием лидера движения, трехкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр Никиты Нагорного. В рамках эфира прошли увлекательные игры, конкурсы и мастер-классы. В частности, подписчики официальной группы движения «ВКонтакте» пообщались с видеоблогером и фигуристкой Василисой Даванковой, которая рассказала о секретах продвижения аккаунтов в социальных сетях. Трансляция, длившаяся чуть более двух часов, набрала свыше 7 000 комментариев.

«Соцсети позволяют делиться новостями, творчеством, задумками и лайфхаками с большим количеством людей. Конечно, рано или поздно встает вопрос о продвижении своего канала и привлечения к нему аудитории. И многие, не видя долго положительного эффекта, бросают начатое дело. Тут надо провести анализ, понять, каких инструментов не хватает для решения этих задач, чтобы контент получился качественным и интересным. Поэтому мы и делимся с ребятами собственными наработками, чтобы они понимали, как правильно доносить до подписчиков свои идеи», - поделился Никита Нагорный.

Во время онлайн-марафона также состоялась встреча с директором Лиги безопасного Интернета, исполнительным директором Национального центра помощи Екатериной Мизулиной. Участники обсудили такие актуальные темы, как сетевое мошенничество, фейки и кибербуллинг, что может негативно сказаться на психике и здоровье детей. Стоит отметить, что эфир включал в себя и различные викторины. Самые внимательные подписчики получили комплекты формы и брендированные призы за правильные ответы.

© «Юнармия»

Марафон «Юнармия-Фест» завершился Всероссийским онлайн-турниром «Юнармейская шахматная зарница», собравшим на своей площадке более 3 000 мальчишек и девчонок. Соревнования проводились совместно с центром интеллектуальной культуры и спорта «КАИССА».

© «Юнармия»

В Хабаровске состоялся легкоатлетический забег, посвященный 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Тамбовские юнармейцы поддержали флешмоб «Вместе с заботой», в рамках которого еще раз напомнили населению о правилах профилактики коронавирусной инфекции. Не менее насыщенными выдались выходные у представителей Ставропольского края. Воспитанники военно-патриотического центра «Партизан» отправились к вершине горы Бештау, посвятив восхождение годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

© «Юнармия»

«Ежегодно десятки тысяч людей по Ставропольскому краю приходят на площадь 9 Мая, участвуют в акции "Бессмертный полк". У меня дети по несколько месяцев тренируются, чтобы стать участниками Парада Победы. Это говорит об уровне сознательности молодежи», - отметил начальник регионального штаба Олег Сухачев.

По всей стране власти зовут молодежь участвовать в жизни региона. «Юнармия» стремится рассказать мальчишкам и девчонкам о множестве дорог, которые открываются перед ними, призывает участвовать в общественной жизни, воплощать в реальность самые смелые проекты. С этой целью в регионах функционируют Дома «Юнармии» и комнаты юнармейцев. Так, 30 января состоялось торжественное открытие учебного года в Центральном доме «Юнармии» в Москве, в котором начали свою работу кружки и секции «Курс молодого бойца», «Основы этикета», «Оказание первой медицинской помощи», «Спортивно-бальные танцы» и учебно-тренировочный комплекс «Рубеж».