В США впервые показали штурм Капитолия изнутри

В США впервые показали штурм Капитолия, снятый изнутри здания. Записи с камер видеонаблюдения представили во время рассмотрения дела об импичменте экс-главе государства Дональду Трампу.

В частности, сторона обвинения предъявила кадры, на которых толпа вышибает окна и двери и врывается в помещения. Видно, что одним из первых внутрь проник человек в спецназовской амуниции. Можно также рассмотреть, как вице-президент Майкл Пенс буквально бежит в сопровождении охраны.

Запись комментировала обвинитель от Палаты представителей. Она заявила, что протестующие открыто грозились убить и Пенса и Нэнси Пелоси - спикера нижней палаты Конгресса.

На основании показаний свидетелей удалось восстановить хронологию событий. То, что не попало в объектив, визуализировали на анимированной карте Капитолия.

Сегодня слушания продолжатся.