В Минздраве рассказали об условиях помещения пьяных в вытрезвители

Представители Минздрава сообщили об условиях помещения в вытрезвитель человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Отправка в подобное учреждение будет возможна только в случае возникновения угрозы жизни для человека или если он находится в беспомощном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность» - говорится в сообщении пресс-службы.

Закон о восстановлении системы вытрезвителей был принят в декабре 2020 года - учреждения призваны оказывать помощь людям, которые находятся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.