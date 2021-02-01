Вакцина «Спутник V» доставлена в Боснию и Герцеговину

Первая партия вакцины «Спутник V» Республики Сербской была доставлена на аэродром в Сараево. Об этом сообщил глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович.

Вторая партия вакцины «Спутник V» разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны РФ «ожидается во второй половине февраля текущего года».

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что вполне допускает проведение в его стране вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции. Государственный лидер указал, что в данном вопросе будет опираться на мнение экспертов.