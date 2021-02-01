Збруев рассказал о самочувствии после заражения COVID-19

Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, болезнь проходит в легкой форме, артист лечится дома. Збруев опроверг распространившиеся слухи о госпитализации.

«Все нормально - это (сообщения о госпитализации. - Прим. ред.) все фейк. Но я действительно лечусь от коронавируса дома - болезнь протекает в легкой форме», - рассказал «Звезде» артист.

Ранее в СМИ поступала информация, что Збруев заразился коронавирусом повторно. Сам артист эту информацию не прокомментировал.