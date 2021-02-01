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Суд вернул дело сестер Хачатурян в прокуратуру

Ирина Киселенко
16:56 01.02.2021
По словам адвоката, защита обвиняемых также просила вернуть дело в прокуратуру, апеллируя к тому, что «в действиях девушек была необходимая оборона».
Суд вернул дело сестер Хачатурян в прокуратуру
© Фото: City News Moskva, Global Look Press
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Адвокат Алексей Липцер сообщил, что Мосгорсуд вернул дело Крестины и Ангелины Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны.

«Суд удовлетворил ходатайство потерпевших о возврате дела в прокуратуру до тех пор, пока в отношении Михаила Хачатуряна не будет окончательного решения по его уголовному делу», - сообщил защитник.

Потерпевшие выступили с ходатайством. По их мнению, в обвинительном заключении неправильно указан мотив преступления. В обвинительном заключении значатся «насильственные действия отца».

Также по словам адвоката, защита обвиняемых также просила вернуть дело в прокуратуру, апеллируя к тому, что «в действиях девушек была необходимая оборона». Прокурор, отметил адвокат, не поддержал ни одно из ходатайств.

Ранее адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко заявила, что боится обвиняемых в совершении преступления сестер Хачатурян. Она рассказала, что потерпевшая сторона положительно относится к рассмотрению дела судом присяжных. По ее словам, это убережет процесс от «вбрасываемых фейков».

Убийство Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года, на теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные ранения. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей.

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