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Россиянам напомнили о праве на получение ежегодной выплаты

Ян Брацкий
06:47 11.02.2021
На выплаты могут рассчитывать малоимущие семьи, отдельные граждане, а также обладатели дохода ниже прожиточного минимума.
Россиянам напомнили о праве на получение ежегодной выплаты
© Фото: Дина Орлова, Pixabay
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Малоимущие россияне имеют право на единовременную выплату. Об этом напомнил юрист Егор Редин. Речь о единовременном пособии, которое предусмотрено федеральным законодательством.

Претендовать на него могут лишь те граждане, которые соответствуют заявленным в законе критериям. А именно: малоимущие семьи или одинокие малоимущие граждане, либо те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума в каждом конкретном регионе.

Выплачиваемая сумма разная и зависит от условий проживания, уровня средней зарплаты по региону и МРОТа. В Московской области, например, выплата не может превышать шести тысяч рублей на одного члена семьи. Зато жители ЯНАО вправе рассчитывать на выплату 50 тысяч рублей, сообщил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Ранее Росстат подсчитал число малоимущих в стране, причислив к ним около 19 миллионов человек. При этом, число бедных россиян постоянно сокращается. В прошлом году на 1,1 миллиона человек.

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