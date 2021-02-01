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Илон Маск вживил обезьяне чип для видеоигр

Алексей Курильченко
16:47 01.02.2021
Эксперимент был проведен в рамках проекта по созданию нейроинтерфейса.
Илон Маск вживил обезьяне чип для видеоигр
© Фото: Hannibal Hanschke, dpa, Globallookpress
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Основатель компании Tesla, предприниматель Илон Маск, заявил о новом проекте, в ходе которого ученые подсоединили интерфейс напрямую к мозгу обезьяны, что позволило животному играть в видеоигры. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Проект запущен в рамках Neuralink Corp. - компании Маска, ведущей исследование в области разработки нейроинтерфейса, который позволит управлять компьютером силой мысли. Предприниматель заявил, что позже опубликует видео о ходе эксперимента.

О работе Маск сообщил в ходе выступления в социальной сети Clubhouse, которая начала стремительно набирать популярность - на данный момент в ней зарегистрировано уже пять миллионов пользователей.

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