Иммунолог предупредила об опасности вмешательства в формирование иммунитета у детей

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала в беседе со «Звездой» о процессе формирования иммунитета у ребенка в ходе его взросления. Специалист назвала возрастной промежуток, когда необходимо максимально отдать течение формирования защитной системы организма на волю природы.

«С момента рождения до восьми лет у ребенка формируется естественный адаптивный иммунитет. Иммунокомпетентные клетки, лимфоциты, как и ребенок, встречаются с разными факторами окружающей среды, с бактериями, вирусами, аллергенами, и у них постепенно формируется адаптивный приспособительный иммунитет», - рассказала Логина.

Иммунолог также назвала и последствия нарушения процесса: по ее словам, если резко вмешиваться и заниматься самолечением детей, не посоветовавшись с врачом, или, более того, назначать различные противовирусные и антибактериальные препараты или иммуномодуляторы, это с некоторой долей вероятности приведет к различным аллергическим реакциям, в том числе таким, как холодовая крапивница и солнечный фотодерматит.

Об одной из них аллерголог рассказала ранее: Логина назвала факторы, влияющие на возникновение аллергии на холод. Проявляется реакция в повышенном ответе организма, а влияют на это неблагоприятная внешняя среда, различные хронические воспалительные процессы, стрессы и другие обстоятельства.