Зеленский придумал способ избавления от олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лишить олигархов возможности влиять на политическую деятельность. Об этом он сообщил в интервью программе Axios телеканала HBO.

«Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиаплощадку, и лишив их возможности влиять на депутатов. Это возможно сделать, я хочу это сделать в Украине. Это должно быть принято», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что избавление от олигархов не достигается просто решением правоохранителей посадить кого-то. Для этого необходимо менять процесс на законодательном уровне.

Ранее Зеленский утвердил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ. Как следует из документа, Совет национальной безопасности и обороны Украины изменил решение от 14 декабря 2020 года, расширив санкционный список против РФ. Перечень лиц, к которым будут применены персональные санкции, не опубликован. Кроме того, отмечается, что одно из решений СНБО осталось засекреченным.