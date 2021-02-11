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Американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V»

Роман Захаров
06:27 11.02.2021
В газете Washington Post вышла статья, в которой перечислили преимущества российского препарата над аналогами западного производства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Вакцина от COVID-19 «Спутник V» может принести России глобальный успех. Об этом пишет журналист Ишан Тарур в своей статье для Washington Post.

В частности, он напоминает, что еще в недавнем прошлом разговоры о российском препарате «вызывали насмешку». Но на прошлой неделе авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал материал, в котором рассказывалось о положительных итогах третьей стадии испытаний «Спутника V» на добровольцах. В статье отмечалось, что проделанная работа подтвердила высокую безопасность препарата и его эффективность на уровне 91,6%.

«Более десятка стран одобрили использование вакцины, и это продолжится после одобрения Lancet. "Спутник V" намного дешевле западных вакцин-конкурентов и ему не нужна ультранизкая температура для хранения. Это может усложнить распространение препарата от Pfizer в большинстве развивающихся стран», - пишет Тарур.

По мнению журналиста, медицинская разработка может «мягкой силой» принести победу РФ.

«Пожалуй, главный приз, по крайней мере, с точки зрения геополитики, - это Европа», - уверен автор.

В материале подчеркивается, что члены ЕС столкнулись с проблемой нехватки продукции и сбоями в закупках, в результате чего государства этого объединения отстают по темпам вакцинации населения от США и Британии. Данная ситуация, считает Ишан Тарур, провоцирует интерес к российской вакцине в странах Евросоюза.

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