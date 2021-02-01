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«Марсианский» минерал нашли во льдах Антарктиды

Светлана Иванова
16:27 01.02.2021
Речь идет о минерале под названием ярозит.
«Марсианский» минерал нашли во льдах Антарктиды
© Фото: Stefan Huwiler, imagebroker, Globallookpress
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Неожиданную находку во льдах Антарктиды сделали геологи из Университета Милана. Исследователи во главе с ученым Джованни Бакколо пробурили лед и на глубине 1 620 метров нашли минерал ярозит.

Обнаружение этого хрупкого желто-коричневого вещества удивило геологов, поскольку минерал чаще встречается на поверхности Марса, чем на Земле. В частности, ярозит в большом количестве был найден в 2004 году во время миссии NASA Opportunity на Красной планете, пишет журнал Science.

© Nature Communications

Для образования ярозита необходимы вода, железо, сульфат, калий и кислая среда. Причем элементы должны находиться в определенной пропорции. На поверхности нашей планеты ярозит в небольших объемах встречается в отходах горной промышленности.

Открытие говорит о том, что и антарктический, и марсианский ярозит образуются одинаково: когда смесь элементов в определенной пропорции попадает в ловушку льда, объяснили ученые.

По их мнению, находка способна пролить свет на историю Марса. Если ярозит образовался в ледниковых недрах Антарктиды в ходе химических процессов, то похожие условия когда-то должна были наблюдаться и на поверхности Красной планеты. Если эта гипотеза верна, то ледники не просто формировали сушу, но и меняли химический состав Марса, подчеркнули исследователи.

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