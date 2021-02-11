Иммунолог дал советы людям, не болевшим COVID-19

Избежавшим заражения коронавирусом и не желающим вакцинироваться по каким-либо причинам людям не стоит полагаться на коллективный иммунитет в плане защиты от инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам доктора, формирование коллективного иммунитета важно для планирования действий относительно сохранения и отмены ограничений, на отдельного человека он никак не действует.

«Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией», – пояснил Болибок в беседе с радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что уровень заболеваемости все еще высок и каналы передачи коронавируса не исчезли, а потому стоит по-прежнему соблюдать личные меры безопасности.

По мнению Болибока, специальные ограничения для людей, которые не болели и не вакцинировались, вряд ли появятся. Однако отказ от прививки в будущем вполне может повлиять на трудоустройство – по аналогии с тем, как сейчас на работу в детские дошкольные учреждения берут людей с прививками от дифтерии и кори, а также проверяют их на бактериальные инфекции.