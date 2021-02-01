Голикова назвала число россиян с ВИЧ

Число россиян, зараженных вирусом иммунодефицита человека, превысило 1,1 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на данные декабря 2020 года.

Зампред отметила, что более 60% болеющих - мужчины. Наибольшее число зараженных находится в возрастной группе от 30 до 44 лет. Средний возраст людей, умерших от ВИЧ, вырос на один год и составил 39 лет.

Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, на начало 2020 года проживало 38 миллионов человек с ВИЧ - две трети из них находятся в Африке.