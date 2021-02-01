Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Василия Ланового похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. На похоронах присутствовали только родственники и самые близкие друзья.

А церемония прощания прошла в открытом режиме. В Театр имени Вахтангова сегодня утром пришли сотни людей: поклонники, коллеги, политики.

Отдать дань уважения приехало и высшее руководство Минобороны во главе с Сергеем Шойгу. Он возложил цветы и выразил соболезнования родным актера. В последний путь Василия Ланового по театральной традиции проводили аплодисментами.

Народный артист СССР умер 28 января на 88-м году жизни. В начале января его госпитализировали с COVID-19. В ночь на 28 января артисту стало хуже. Он скончался от осложнений.