Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с пандемией COVID-19

Президент США Джо Байден провел первые телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики обсудили борьбу с распространением коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.

«Два лидера обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия», - отмечается в заявлении Белого дома.

Также американский лидер выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тайване.

Ранее стало известно о том, что Джо Байден рассказал о создании новой рабочей группы по Китаю. Накануне политик посетил Пентагон, где его проинформировали о группе, которая будет разрабатывать «общеправительственный подход» к КНР.