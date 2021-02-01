В стране и мире Умер поэт Виктор Коваль Ирина Киселенко Стихи Коваля публиковались в России и за рубежом. © Фото: Сергей Гандлевский, Facebook Читайте нас на: Русский поэт Виктор Коваль скончался на 74 году жизни. Об этом в социальной сети сообщил прозаик Сергей Гандлевский. «Соболезнования родным и всем нам!», - написал Гандлевский на своей странице в Facebook, отметив, что Коваль был очень талантливым человеком. Коваль и Гандлевский входили в поэтическую группу «Альманах». Ее участниками также были, в частности, Тимур Кибиров и Лев Рубинштейн. Стихи Коваля публиковались в России и за рубежом. В детстве Коваль снимался в кинофильмах. В 2007 году был удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты». Автор четырех поэтических книг. Член Союза художников России. Член Союза писателей Москвы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика