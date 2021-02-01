Умер поэт Виктор Коваль
Стихи Коваля публиковались в России и за рубежом.
© Фото: Сергей Гандлевский, Facebook
Русский поэт Виктор Коваль скончался на 74 году жизни. Об этом в социальной сети сообщил прозаик Сергей Гандлевский.
«Соболезнования родным и всем нам!», - написал Гандлевский на своей странице в Facebook, отметив, что Коваль был очень талантливым человеком.
Коваль и Гандлевский входили в поэтическую группу «Альманах». Ее участниками также были, в частности, Тимур Кибиров и Лев Рубинштейн. Стихи Коваля публиковались в России и за рубежом. В детстве Коваль снимался в кинофильмах. В 2007 году был удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты». Автор четырех поэтических книг. Член Союза художников России. Член Союза писателей Москвы.