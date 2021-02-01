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«Гаражи-ракушки» отказались амнистировать

Светлана Иванова
15:45 01.02.2021
«Ракушки» - это «не недвижимость, это движимый объект», указал Павел Крашенинников.
«Гаражи-ракушки» отказались амнистировать
© Фото: Boleslav1, Wikimedia
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Так называемые гаражи-ракушки не подпадут под действие законопроекта о «гаражной амнистии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения - на те объекты, которые можно признать недвижимостью. "Ракушки", уж извините, это не недвижимость, это движимый объект», - сказал Крашенинников в ходе онлайн-дискуссии на тему «гаражной амнистии».

По данным Росреестра и налоговой службы, упрощенный порядок оформления гаражей затронет порядка 1-1,5 миллионов человек, считает депутат. При этом срок «гаражной амнистии» планируется продлить на три месяца – до 1 марта 2026 года вместо 1 января, как предполагалось ранее. Как объяснил Крашенинников, это будет сделано, чтобы не создавать ажиотаж в Росреестре среди граждан в конце года, передает РИА Новости.

В конце января Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о «гаражной амнистии». Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков государственной или муниципальной собственности, на которых находятся гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года - дня введения в действие Градостроительного кодекса. Документ направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок такой регистрации.

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