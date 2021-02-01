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Синоптик объяснил приход «тимофеевских» морозов в Москву

Алексей Курильченко
15:41 01.02.2021
После смены воздушных потоков в европейской части России образуются циклонические вихри.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде» о приходе в столичный регион «тимофеевских» морозов. По его словам, в ближайшие дни из-за смены воздушных потоков, в европейской части России температура сохранится в пределах от -3 до -7 градусов.  

«При таком развитии событий, через европейскую часть России пройдут циклонические вихри. Это произойдет в среду-четверг. Из-за этого начнет поступать очень холодный воздух и температура резко понизится» - отметил Синенков.

По словам синоптика, приход морозов совпадает с церковным праздником - Днем Святого Тимофея. Именно из-за этого морозы прозвали «тимофеевскими».

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