Синоптик объяснил приход «тимофеевских» морозов в Москву

Сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде» о приходе в столичный регион «тимофеевских» морозов. По его словам, в ближайшие дни из-за смены воздушных потоков, в европейской части России температура сохранится в пределах от -3 до -7 градусов.

«При таком развитии событий, через европейскую часть России пройдут циклонические вихри. Это произойдет в среду-четверг. Из-за этого начнет поступать очень холодный воздух и температура резко понизится» - отметил Синенков.

По словам синоптика, приход морозов совпадает с церковным праздником - Днем Святого Тимофея. Именно из-за этого морозы прозвали «тимофеевскими».