В документальном фильме раскрыли реакцию Трампа на пропущенный звонок от Путина Анна Касаткина Глава аппарата бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отметила, что Трамп был очень недоволен тем, что от него скрыли факт звонка. © Фото: White House, via, Globallookpress, Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Дональд Трамп, находясь на посту президента США, был обеспокоен тем, что пропустил звонок российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в вышедшем на телеканале BBC Two документальном фильме Trump Takes on the World. Указанные события произошли в январе 2017 года во время визита в США премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По словам бывшего исполняющего обязанности госсекретаря Томаса Шеннона, Мэй хотела поговорить с Трампом о Путине и спросила у него, общались ли лидеры между собой. Трамп ответил, что нет. «В этот момент глава аппарата (президента США) сказал: "Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить"», – приводит РИА Новости слова Шеннона в фильме. После этого Трамп, как утверждается в фильме, пожал плечами, посмотрел на Мэй и сказал, что не верит этому. Экс-президент также якобы добавил, что Путин – «единственный человек в мире, кто может разрушить США», а он не ответил на его звонок, и вскоре сменил тему разговора. Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп был недоволен тем, что от него скрыли факт звонка Путина. «Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: "Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?"» – сказала она. Ранее о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путин рассказывал бывший глава администрации премьер-министра Великобритании Ник Тимоти. По его словам, экс-президент накричал за эту оплошность на советника главы Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна.