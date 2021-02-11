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В документальном фильме раскрыли реакцию Трампа на пропущенный звонок от Путина

Анна Касаткина
05:39 11.02.2021
Глава аппарата бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отметила, что Трамп был очень недоволен тем, что от него скрыли факт звонка.
В документальном фильме раскрыли реакцию Трампа на пропущенный звонок от Путина
© Фото: White House, via, Globallookpress, Пресс-служба президента РФ
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Дональд Трамп, находясь на посту президента США, был обеспокоен тем, что пропустил звонок российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в вышедшем на телеканале BBC Two документальном фильме Trump Takes on the World.

Указанные события произошли в январе 2017 года во время визита в США премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По словам бывшего исполняющего обязанности госсекретаря Томаса Шеннона, Мэй хотела поговорить с Трампом о Путине и спросила у него, общались ли лидеры между собой. Трамп ответил, что нет.

«В этот момент глава аппарата (президента США) сказал: "Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить"», – приводит РИА Новости слова Шеннона в фильме.

После этого Трамп, как утверждается в фильме, пожал плечами, посмотрел на Мэй и сказал, что не верит этому. Экс-президент также якобы добавил, что Путин – «единственный человек в мире, кто может разрушить США», а он не ответил на его звонок, и вскоре сменил тему разговора.

Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп был недоволен тем, что от него скрыли факт звонка Путина.

«Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: "Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?"» – сказала она.

Ранее о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путин рассказывал бывший глава администрации премьер-министра Великобритании Ник Тимоти. По его словам, экс-президент накричал за эту оплошность на советника главы Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна.

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