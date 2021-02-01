В Ингушетии задержаны трое подозреваемых в пособничестве террористической организации

Сотрудники Следственного Комитета РФ сообщили о задержании в Ингушетии трех человек, подозреваемых в терроризме. По данным следствия, Курейш Джандигов, Ислам Жандигови Адам Хашиев являются участниками сообщества «Имарат Кавказ»*. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

Следователи подчеркнули, что задержанные оказывали содействие участникам преступного сообщества, находящимся в розыске, и обеспечили им места для проживания. Также он подозреваются в транспортировке преступников и снабжением из оружием.

Один из участников дела сообщил сотрудникам правоохранительных органов о местонахождении тайника с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

*«Имарат Кавказ» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.