Пассажирский авиапоток в России за год снизился на 46%

В 2020 году российские аэропорты сократили пассажиропоток по сравнению с 2019 годом на 41%, до 129,56 миллионов человек. Соответствующая информация опубликована сайте Росавиации.

Международные перевозки сократились на 77%, до 17,1 миллиона пассажиров. Внутренние сократились на 23%, до 112, 4 миллионов пассажиров.

По итогам 2020 российские авиакомпании года снизили пассажиропоток на 46% по сравнению с 2019-м, составив 69,24 миллиона человек, об этом сообщила Росавиация в конце января. Международные перевозки за прошлый год сократились на 76,2%, до 13 миллиона пассажиров. Внутренние - на 23,1%, до 56,15 миллиона человек.

Ранее в Росавиации объяснили значимость новой схемы полетов. Новая структура воздушного пространства, которая начала действовать в Европейской части России, обеспечит высокий уровень безопасности полетов.