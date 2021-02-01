Иммунолог назвала факторы, провоцирующие аллергию на холод

В холодное время года у людей, находящихся на холоде, может начаться так называемая «холодовая крапивница» - аллергическая реакция в виде высыпаний или пятен, сопровождающихся зудом и припухлостью пораженного места. Возникает она, исходя из названия, из-за сильного охлаждения кожи человека. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе со «Звездой» рассказала о механизме воздействия низкой температуры и что может усугубить ее влияние на организм.

«Как и любая аллергия, это - гипериммунная реакция на аллергены, то есть генетически чужеродные вещества, не обладающие по своей природе болезнетворной вредоносной активностью», - сказала она.

Проявляется реакция в повышенном ответе организма. В качестве факторов, провоцирующих аллергию, Логина назвала такие, как неблагоприятная внешняя среда, различные хронические воспалительные процессы и стрессы.

«Кроме того, у нас резко изменилась среда обитания, поэтому во всем мире выросло количество аллергических заболеваний и более часто стали проявляться известные издавна аллергические реакции на самые разные факторы», - заявила иммунолог.

Метод, который способен избавить человека от холодовой крапивницы - это аутолимфоцитотерапия, то есть, говоря проще, лечение собственными лимфоцитами.

При всем этом, как таковая данная аллергия является псевдоаллергией. Однако и она вызывает в организме выброс гистамина.