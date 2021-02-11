Ледяной плен: кадры освобождения замерзших бухт в военной гавани Балтийска

Из-за аномальных холодов замерзли даже бухты на Балтике, где вода всегда была свободна ото льда. В акватории военной гавани впервые за 5 лет работает ледокол. Он обкалывает суда и прокалывает дорожку.

Против буксира ледового класса стихия бессильна. Однако сдает свои позиции с видимой и слышимой неохотой.

Военная гавань Балтийска скована льдом - это редкое явление для здешних широт. Последний раз стоянка боевых кораблей замерзала пять лет назад. И вот снова корветам и фрегатам, тральщикам и ракетным кораблям требуется ежедневная и квалифицированная помощь.

Капитан буксира «Владимир Мотузенко» Юрий Бут тридцать лет находится во вспомогательном флоте, больше двадцати из них - капитаном. Последние годы на мостике одного из самых современных рейдовых буксиров.

Морозы держатся уже больше недели. По ночам столбик термометра опускается до минус 16 градусов. Каждое утро начинается с обхода всех бассейнов военной гавани. Необходимо расчистить проходы к морскому каналу и максимально близко и аккуратно пройти вдоль бортов боевых кораблей.

Усиленный корпус в сочетании с некоторыми специальными техническими решениями дают возможность судну быть немного больше, чем просто буксиром. Он имеет ледовый класс. Это значит, что он может работать как ледокол. Каждый день с утра буксиры обходят военную гавань, чтобы освободить боевые корабли. Это делается для того, чтобы они смогли в любой момент приступить к выполнению поставленной задачи.

И так ежедневно по три-четыре часа в среднем. За ночь лед заново схватывает гавань. Значит, с утра буксиры опять приступают к работе. Кратковременное потепление синоптики обещают только к концу недели, после чего морозы могут вернуться на Балтику снова.