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Ледяной плен: кадры освобождения замерзших бухт в военной гавани Балтийска

Максим Румянцев
Виктория Ивашечкина
04:59 11.02.2021
По ночам столбик термометра в этой местности опускается до минус 16 градусов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Из-за аномальных холодов замерзли даже бухты на Балтике, где вода всегда была свободна ото льда. В акватории военной гавани впервые за 5 лет работает ледокол. Он обкалывает суда и прокалывает дорожку.

Против буксира ледового класса стихия бессильна. Однако сдает свои позиции с видимой и слышимой неохотой.

Военная гавань Балтийска скована льдом - это редкое явление для здешних широт. Последний раз стоянка боевых кораблей замерзала пять лет назад. И вот снова корветам и фрегатам, тральщикам и ракетным кораблям требуется ежедневная и квалифицированная помощь.

Капитан буксира «Владимир Мотузенко» Юрий Бут тридцать лет находится во вспомогательном флоте, больше двадцати из них - капитаном. Последние годы на мостике одного из самых современных рейдовых буксиров.

Морозы держатся уже больше недели. По ночам столбик термометра опускается до минус 16 градусов. Каждое утро начинается с обхода всех бассейнов военной гавани. Необходимо расчистить проходы к морскому каналу и максимально близко и аккуратно пройти вдоль бортов боевых кораблей.

Усиленный корпус в сочетании с некоторыми специальными техническими решениями дают возможность судну быть немного больше, чем просто буксиром. Он имеет ледовый класс. Это значит, что он может работать как ледокол. Каждый день с утра буксиры обходят военную гавань, чтобы освободить боевые корабли. Это делается для того, чтобы они смогли в любой момент приступить к выполнению поставленной задачи.

И так ежедневно по три-четыре часа в среднем. За ночь лед заново схватывает гавань. Значит, с утра буксиры опять приступают к работе. Кратковременное потепление синоптики обещают только к концу недели, после чего морозы могут вернуться на Балтику снова.

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