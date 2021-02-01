В стране и мире Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину Ирина Киселенко Музыканту запретили въезд на Украину на три года. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Солисту белорусской группы «Песняры» Валерию Дайнеко запретили въезд на Украину. Как сообщили в Госпогранслужбе страны, 31 января в пункте пропуска «Борисполь» сотрудники ведомства выявили, что некий гражданин Белоруссии посещал территорию Крыма. «Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры". В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно», - подчеркнула пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Ранее служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. Причиной стали высказывания артиста о целесообразности воссоединения Крыма с Россией. Депутаты Верховной рады ранее обратились в службу безопасности страны с просьбой запретить въезд на Украину российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Ожидалось, что концерт Сюткина состоится 27 апреля. Серов же планировал выступить 23 марта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика