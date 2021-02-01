«Юнармия» представила ролик о подвиге защитников Брестской крепости

«Юнармия» провела виртуальную экскурсию по Брестской крепости, подготовленную в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб движения проводит совместно с АО «Издательство "Детская литература"» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе».

Повествование в ролике ведется от лица юнармейца, изучающего часть крепости, которую в музее воссоздали почти в натуральную величину. Внутренний двор, госпиталь, казармы - здесь все как в жизни. Самая интересная часть постройки - Холмские ворота, на стенах которых видны следы от пуль и снарядов. Обугленные кирпичи, личные вещи солдат здесь подлинные.

Всего в рамках проекта будет создано восемь серий. Темы, затронутые в видеосюжетах, являются основой будущих литературных произведений и иллюстраций, присланных на конкурс.

По правилам, юнармейцы готовят авторские, нигде ранее не опубликованные и не участвовавшие в других конкурсах творческие работы: рассказ, поэтическое произведение, иллюстрации к прочитанным книгам из рекомендуемого списка в виде живописи, графики, гравюры.

Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт издательства «Детская литература», перейти в раздел конкурса «Два капитана», далее - в подраздел «Отправить работу», заполнить анкету участника и загрузить электронную форму творческой работы не позднее 15 марта 2021 года.

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах «Юнармии» и издательства «Детская литература».