Путин: льготная ипотека помогла многим семьям и поддержала строительный сектор
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин: льготная ипотека помогла многим семьям и поддержала строительный сектор
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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