Президент Чехии допустил применение российской вакцины против COVID-19

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что вполне допускает проведение в его стране вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции. Государственный лидер указал, что в данном вопросе будет опираться на мнение экспертов.

Земан подметил, что разработанную центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ вакцину рекомендовал для Чехии бывший министр здравоохранения профессор Роман Примула. Президент также напомнил об использовании «Спутника V» в Венгрии.

«Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин», - сказал Земан в ходе выступления на пражском радио Frekvence 1.

Глава государства объяснил, что каждый день коронавирус уносит жизни 150 граждан Чехии. Кроме того, он обозначил, что при необходимости обратится к России с просьбой о помощи.

Ранее Чехия запретила иностранцам въезжать на территорию страны без крайней необходимости. Под ней подразумеваются особые случаи, такие как похороны или свадьба, а также визиты ближайших родственников.