На Новодевичьем кладбище состоялась церемония возложения цветов к могиле Ельцина

В Москве на Новодевичьем кладбище прошла торжественная церемония возложения венков к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина. В торжественном мероприятии в день 90-летней годовщины со дня рождения Бориса Николаевича приняли участие его супруга Наина Ельцина, его друзья и многочисленные соратники. Возложить венки пришли глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, историк и журналист Николай Сванидзе, а также сотрудники «Ельцин-центра».

«Не дай Бог быть руководителем в эпоху перемен... Борис Ельцин руководил страной в самое тяжелое время, когда распалась великая держава. Он много сделал для того, чтобы все-таки жизнь стала лучше», - сказал Сергей Степашин.

В свою очередь Николай Сванидзе отметил, что первый президент России был очень крупной исторической фигурой, который «вывел Россию из-под обломков Советского Союза рухнувшего, за это уже ему большая честь и слава».

Борис Ельцин руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В браке с Наиной Иосифовной Ельциной у него родилось двое дочерей - Татьяна Юмашева (муж - Валентин Юмашев) и Елена Окулова (супруг - Валерий Окулов). У первого президента России также есть внуки - Глеб Дьяченко, Мария Юмашева и Борис Ельцин-младший (дети Татьяны Юмашевой), а также Екатерина (дочь Елены Окуловой от первого брака), и Мария Окулова-Жиленкова и Иван Окулов (дети Елены от второго брака). В семье Елены Окуловой растут три правнука Бориса Ельцина - Александр Окулов (сын Екатерины Окуловой), и родные братья Михаил и Федор Жиленковы.