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Скончался основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Анна Касаткина
04:26 11.02.2021
По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Скончался основатель журнала Hustler Ларри Флинт
© Фото: Ron Sachs globallookpress
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В США скончался скандально известный издатель Ларри Флинт. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в семье медиамагната.

Уточняется, что Флинт умер утром 10 февраля в своем доме Лос-Анджелесе. Ему было 78 лет.

Флинт известен прежде всего как основатель журнала Hustler, издание которого повлекло за собой многочисленные юридические баталии в США. По мотивам этих событий в 1996 году был снят фильм «Народ против Ларри Флинта».

После покушения в 1978 году Флинт был парализован ниже пояса и передвигался в инвалидной коляске. Медиамагнат был женат пять раз и является отцом пятерых детей.

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