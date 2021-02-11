Во власти аномальных снегопадов: как в регионах России борются с непогодой

Сразу несколько регионов России оказались во власти аномальных снегопадов. Норильск утопает в сугробах, и это не преувеличение. Они уже выше человеческого роста. Уборочная техника работает в авральном режиме. Бульдозеры и экскаваторы не только чистят дороги, но и откапывают машины, оказавшиеся под толщей снега. Местные жители в шутку называют их подснежниками.

Настоящая зимняя буря и в Мурманской области. За первые дни февраля там выпало столько осадков, сколько обычно бывает за месяц. Сильная метель не прекращается и сейчас.

Много снега сейчас и в Самаре. На крышах домов он спрессовывается в тяжелые глыбы. Одна такая, упав с балкона пятого этажа, чуть не убила подростков.

Похожие проблемы и в Барнауле. Но там за состоянием крыш следят беспилотники МЧС. Сделанные ими записи передают в мэрию, а оттуда уже управляющим компаниям, которые отвечают за уборку кровли зданий.

В Центральной части России сегодня ожидают снежный Армагеддон. Метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду накроют 9 областей. Сюда идут «Тристан» и «Ульфа». Это название двух циклонов, которые объединились и собираются устроить серьезные испытания.

На дорогах возможны снежные заносы. Власти Москвы рекомендуют автомобилистам по возможности пересесть на общественный транспорт. Синоптики не сомневаются, что будет зафиксирован суточный рекорд по осадкам. Снег будет идти до воскресенья.