Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Это подтверждают данные на сайте «Укрэнерго».

«Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», — сообщается в инфографике на сайте.

Ранее исполняющий обязанности главы министерства энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что выступает за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Он также высказался за отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией, подчеркнув, что Киеву необходима интеграция с европейской системой.

Ранее Украина на год продлила срок действия пошлин на товары из России до конца 2021 года. Аналогичное решение было принято и в прошлом году.