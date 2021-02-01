Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Исполняющий обязанности главы министерства энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киеву необходима интеграция с европейской системой.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Это подтверждают данные на сайте «Укрэнерго».
«Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», — сообщается в инфографике на сайте.
Ранее исполняющий обязанности главы министерства энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что выступает за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Он также высказался за отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией, подчеркнув, что Киеву необходима интеграция с европейской системой.
Ранее Украина на год продлила срок действия пошлин на товары из России до конца 2021 года. Аналогичное решение было принято и в прошлом году.