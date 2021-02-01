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На инвестиционные проекты в Арктике выделят более 214 миллиардов рублей

Валентина Пескова
13:46 01.02.2021
В январе с предприятиями регионов Арктической зоны заключили контракты более 130 предприятий Санкт-Петербурга.
На инвестиционные проекты в Арктике выделят более 214 миллиардов рублей
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Правительство РФ продолжит поддерживать инвестиционные проекты в Арктике, на что будет выделено более 214 миллиардов рублей. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, кабмин согласовал перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.

«В их числе - несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей», - уточнил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

В декабре 2020 года стало известно, что отправной точкой туристических направлений в Арктику может стать Санкт-Петербург. В январе более 130 предприятий Северной столицы заключили контракты с предприятиями регионов Арктической зоны на общую сумму в 4,7 миллиарда рублей.

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