Обнародованы детали эвакуации Пенса и Пелоси во время захвата Капитолия

Обвинители на процессе по импичменту экс-лидеру Дональду Трампу рассказали об эвакуации спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Майка Пенса из Капитолия в момент его штурма.

Член палаты представителей Стейсти Пласкетт подчеркнула, что Пелоси доставили в безопасное место. Дело в том, что участники беспорядков заявляли, что хотят причинить ей вред и даже убить.

Кроме того, Пласкетт показала видео, на котором эвакуируют Майка Пенса и его семью. На кадрах видно, что группа людей сбегает по ступеням Капитолия.

«Толпа искала Пенса за его патриотизм, потому что вице-президент отказался сделать то, чего требовал президент, и отменить результаты выборов», - подчеркнула Пласкетт, передает CBS News.

Обвинители отметили, что в определенный момент лидеры конгресса были «не далее как в 58 шагах» от атакующей толпы.

Было продемонстрировано видео с камеры наблюдения внутри Капитолия. На кадрах видно, что офицер полиции разворачивает сенатора Митта Ромни, идущего по коридору, и тот бежит в обратном направлении от толпы.

Экс-президента ДональдаТрампа судят в сенате по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий.

Ранее сенат конгресса США заявил, что считает конституционным процесс по импичменту Трампа. В голосовании за конституционность процесса накануне высказались 56 сенаторов, против – 44.