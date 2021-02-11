Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обнародованы детали эвакуации Пенса и Пелоси во время захвата Капитолия

Виктория Ивашечкина
03:35 11.02.2021
Отмечается, что в определенный момент лидеры конгресса были «не далее как в 58 шагах» от атакующей толпы.
Обнародованы детали эвакуации Пенса и Пелоси во время захвата Капитолия
© Фото: Oliver Contreras globallookpress
Читайте нас на:

Обвинители на процессе по импичменту экс-лидеру Дональду Трампу рассказали об эвакуации спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Майка Пенса из Капитолия в момент его штурма.

Член палаты представителей Стейсти Пласкетт подчеркнула, что Пелоси доставили в безопасное место. Дело в том, что участники беспорядков заявляли, что хотят причинить ей вред и даже убить.

Кроме того, Пласкетт показала видео, на котором эвакуируют Майка Пенса и его семью. На кадрах видно, что группа людей сбегает по ступеням Капитолия.

«Толпа искала Пенса за его патриотизм, потому что вице-президент отказался сделать то, чего требовал президент, и отменить результаты выборов», - подчеркнула Пласкетт, передает CBS News

Обвинители отметили, что в определенный момент лидеры конгресса были «не далее как в 58 шагах» от атакующей толпы.

Было продемонстрировано видео с камеры наблюдения внутри Капитолия. На кадрах видно, что офицер полиции разворачивает сенатора Митта Ромни, идущего по коридору, и тот бежит в обратном направлении от толпы.

Экс-президента ДональдаТрампа судят в сенате по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий.

Ранее сенат конгресса США заявил, что считает конституционным процесс по импичменту Трампа. В голосовании за конституционность процесса накануне высказались 56 сенаторов, против – 44.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.