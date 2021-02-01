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Ланового проводили в последний путь под аплодисменты и военный оркестр

Алена Миронова
13:45 01.02.2021
Прощание посетили порядка двух тысяч человек. Коллеги и деятели культуры поделились своими воспоминаниями о великом артисте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Около двух тысяч человек простились с народным артистом СССР Василием Лановым. Актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами и под звуки военного оркестра.

Прощание посетили порядка двух тысяч человек. Среди них первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Ольга Любимова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Коллеги и деятели культуры поделились своими воспоминаниями о Лановом. 

«Обнищали мы совсем. Он человек, у которого надо было учиться жить, учиться профессии, учиться художественному чтению, самое главное - отношению к людям. Сейчас огромное количество людей, если бы мы их выстроили - они бы наверное на Арбате не поместились - те люди, которым Василий Семенович помог», - рассказала «Звезде» Мария Аронова.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок подчеркнул, что в настоящий момент театр переживает один из самых трагических дней за всю столетнюю историю. 

«Я еще будучи мальчишкой смотрел все эти киноленты. "Война и мир" - великолепный фильм. "Алые паруса" - блестящий. "Офицеры". Наше поколение выросло на этих фильмах», - поделился Григорий Лепс.

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале января его госпитализировали с COVID-19. В ночь на 28 января артисту стало хуже. Он скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Проводить артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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