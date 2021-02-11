Посольство РФ призвало США прекратить искать предлоги для учений в Черном море

Российское посольство прокомментировало в соцсетях сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море. Накануне в них приняли участие два эсминца США и два разведывательных самолета P-8A.

«Похоже, Шестому флоту США не терпится найти врага в Черном море. Он отчаянно ищет предлоги для увеличения своего присутствия в регионе», - сказано в заявлении.

В российском посольстве призвали американских военных прекратить «безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах». По словам дипломатов, мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве.

Ранее генсек НАТО объяснил усиление альянса в Черном море. Йенс Столтенберг заявил, что альянс уделяет этому региону стратегическое значение.