В Германии продлили жесткий локдаун

Локдаун в Германии, который планировали снять в середине февраля, продлен до 7 марта. Об этом говорится в документе по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами.

«Принятые ранее решения канцлера ФРГ и глав федеральных земель продолжат действовать... Земли соответственно скорректируют свои распоряжения и продлят их до 7 марта», – сообщается в документе.

Локдаун в связи с распространением коронавируса в Германии действует со 2 ноября прошлого года. В стране закрыты все учреждения, кроме магазинов продуктов, небольших хозяйственных магазинов, зоомагазинов, аптек и оптик, банков, медучреждений и газетных киосков.

Школьники переведены на дистанционное обучение, решение по детским садам оставлено регионам. В регионах с высоким уровнем динамики заболеваемости населению предписано не отходить от дома дальше, чем на 15 километров, напоминает РИА Новости.