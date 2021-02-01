«Отключили Интернет и всю мобильную связь»: гид из Мьянмы рассказал о госперевороте в стране

Военным Мьянмы удалось произвести государственный переворот в стране, лишив людей общения друг с другом и доступа к любой информации в Интернете. Об этом рассказал «Звезде» русский гид в Янгоне Петр Козьма.

Как сообщил работающий в туриндустрии россиянин, с самого раннего утра, с 6-7 часов, в Мьянме по всей стране были отключены Интернет и мобильная связь.

«Поэтому у людей не было возможности что-то обсудить, скоординировать свои усилия и плюс собраться толпой. Все включили обратно только к 12 часам дня. К этому времени все уже были готовы к тому, чтобы начать совершать какие-то действия», - рассказал переводчик.

Как пояснил гид, когда пропала вся связь, люди сразу отправились на овощные рынки и в супермаркеты скупать продукты. Покупатели выходили из магазинов с большими пакетами, наполненными нескоропортящимися продуктами - рисом, подсолнечным маслом, спичками и тому подобным. В отсутствие Интернета и связи до полудня также были закрыты филиалы всех банков. Продолжали функционировать только главные офисы, в которых у банкоматов выстраивались огромные очереди людей, желающих обналичить свои деньги, поскольку жители страны не понимали, что произойдет дальше и чем все закончится, пояснил Петр Козьма.

«Сейчас идет большой митинг, на котором присутствуют монахи, которые поддержали государственный переворот, и представители Вооруженных сил, которые держат плакаты с именем главнокомандующего ВС страны генерала Мин Аунг Хлайна. А в основном Янгон живет в обычном режиме, никаких признаков суматохи или возмущения нет. Ничего страшного не происходит», - говорит экскурсовод.

Основное обвинение против государственных властей военные строят на том, что правящая партия сфальсифицировала выборы, поясняет гид из России. Военные якобы нашли 8,6 миллиона нарушений, что довольно много при общем количестве в 30 миллионов избирателей. Однако при этом «за руку никого не поймали». В свою очередь, власти объяснили, что всем избирателям на выходе из участков смазывали пальцы чернилами, поэтому дважды никто проголосовать не мог.

«Но в Мьянме очень своеобразная система выборов: она называется first past the рost (то есть "первый получает должность"). То есть достаточно набрать больше голосов, чем у соперника, и он уже становится депутатом. Потому по многим округам победили кандидаты из правящей партии, но они не отражают в полной мере позицию избирателей. А если бы они голосовали по партийным спискам, то правящая партия получила бы более 50% голосов, а военные получили бы где-то больше трети. Остальная часть досталась бы более мелким этническим партиям. Поэтому социальная база, которая поддерживает военных, - это очень много, это больше трети населения страны. Так что говорить, что их никто не поддерживает, нельзя. Они просто делают это молчаливо», - рассказал Петр Козьма.

В результате переворота и захвата власти в стране военные объявили, что в Мьянме состоятся повторные выборы. Исполняющим обязанности президента временно назначен вице-президент Мьинт Шве.