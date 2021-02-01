Путин встретился с патриархом Кириллом
В ходе личной встречи президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12-й годовщиной интронизации.
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Путин встретился с патриархом Кириллом
В ходе личной встречи президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12-й годовщиной интронизации.
© Фото: пресс-служба президента РФ
В ДPУГИХ CMИ
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