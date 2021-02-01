В стране и мире В Кремле следят за ситуацией в Мьянме Алена Миронова Ранее сообщалось об объявлении чрезвычайного положения в стране после задержания госсоветника и президента. © Фото: Aung Kyaw Htet, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Москва внимательно следит за обстановкой в Мьянме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию», - заявил Песков. Ранее сообщалось об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год после задержания руководителей страны, а именно госсоветника и президента. По предварительной информации, задержание произошло в ответ на махинации во время выборов. СМИ сообщают о том, что военные планируют провести повторные выборы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика