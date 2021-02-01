В Кремле следят за ситуацией в Мьянме
Ранее сообщалось об объявлении чрезвычайного положения в стране после задержания госсоветника и президента.
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Москва внимательно следит за обстановкой в Мьянме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию», - заявил Песков.
Ранее сообщалось об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год после задержания руководителей страны, а именно госсоветника и президента. По предварительной информации, задержание произошло в ответ на махинации во время выборов. СМИ сообщают о том, что военные планируют провести повторные выборы.