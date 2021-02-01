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Ученый нашел необычный способ обнаружения внеземных цивилизаций

Светлана Иванова
13:00 01.02.2021
Человечеству нужно обратить внимание на потенциально обитаемые планеты, вращающиеся вокруг маломассивных звезд.
Ученый нашел необычный способ обнаружения внеземных цивилизаций
© Фото: ESA, Globallookpress
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Некоторое сторонники существования внеземной жизни считают, что инопланетяне до сих не вступили в контакт с человечеством из-за их боязни обнаружить себя. Чтобы разрешить этот парадокс, ученый из Манчестерского университета в Великобритании Имонн Керинс предлагает воспользоваться теорией игр, пишет Express.

«В теории игр существует класс игр, известных как координационные игры, в которых участвуют два игрока, которые должны сотрудничать, чтобы выиграть, но которые не могут общаться друг с другом», - объяснил Керинс.

По мнению ученого, для того, чтобы отыскать внеземные цивилизации, нужно использовать различные способы, чтобы сообщить инопланетянам о себе. Как подчеркнул Керинс, на практике повышает шанс установить связи между двумя цивилизациями использование проектов SETI, то есть мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт.

Суть подхода ученого — это взаимное обнаружение иноземных цивилизаций, то есть человечеству следует обратить свое преимущественное внимание на те экзопланеты, чьи обитатели смогут выяснить, что Земля – не безжизненный шар в космосе, а населенная жизнью планета. Согласно современной науке, речь идет потенциально обитаемых планетах, вращающихся вокруг маломассивных звезд, которые тусклее Солнца.

По мнению Керниса, у инопланетян будет высоко искушение вступить в контакт с человеком, если они поймут, что земляне сами настроены на поиски внеземных цивилизаций.

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