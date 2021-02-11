«Аэрофлот» открыл продажи льготных билетов в Москву для всех жителей Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет продажу билетов в Москву и обратно по программе субсидируемых перевозок для жителей Дальнего Востока. Стоимость билета в одну сторону составляет 10 200 рублей, включая таксы и сборы, говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что перевозки по субсидируемым тарифам таким образом окажутся дешевле действующих «плоских» тарифов. Тарифы действуют на прямые рейсы группы компаний «Аэрофлот» в экономклассе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно. Билеты можно приобрести на сайте и в офисах продаж авиакомпании, в уполномоченных агентствах, а также обратившись в круглосуточный контакт-центр.

Как отметил в комментарии «Звезде» замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий, в этом году на льготные билеты могут претендовать все жители Дальнего Востока, тогда как в прошлом субсидировались билеты лишь для отдельных групп населения. Плотницкий добавил, что информацию по открытию продаж остальными авиакомпаниями следует уточнять на их официальных сайтах.