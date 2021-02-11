Небензя объяснил немецкому коллеге, кто «ведет войну на Украине»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, кто оккупировал Украину и ведет там войну.

В четверг состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с шестой годовщиной подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Они были приняты и подписаны в Минске 12 февраля 2015 года.

«Кристоф играл понятиями “кто кого оккупирует”: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории», - приводит ТАСС слова дипломата.

Немецкий дипломат Кристоф Хойсген решил вспомнить о Будапештском меморандуме, который подписали в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания. напомним, что согласно документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространение ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный арсенал. В свою очередь Россия, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.

Российский постпред Небензя напомнил Хойсгену, что «Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения».