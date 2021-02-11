Родовое гнездо: как потомков летчика Чкалова пытаются выселить из дома в поселке «Серебряный бор»

В Москве выселяют родственников легендарного Валерия Чкалова. У потомков летчика-героя пытаются забрать дачу в элитном поселке «Серебряный бор». Дом и участок семье Чкалова после его гибели при испытании самолета в бессрочное пользование выделило государство. Дети превратили дом в настоящий музей. Но без их ведома землю продали частной компании. И родственники считают это не иначе как рейдерским захватом.

Правнук легендарного летчика Валерия Чкалова показывает семейные реликвии. Редкие фотографии, вещи и сувениры. Все это хранится на даче, ставшей родовым гнездом потомков сталинского сокола. Здесь растет уже пятое поколение Чкаловых.

Участок с домом в Серебряном бору был передан семье в бессрочное пользование в 1938 году. После гибели Валерия Чкалова во время испытательного полета. Соответствующее постановление издал Совет Народных Комиссаров за подписью Молотова. Советское руководство учло выдающиеся заслуги летчика, совершившего первый беспосадочный перелет через северный полюс в США.

Легендарное трио - Чкалов, Байдуков, Беляков на самолете АНТ-25 почти трое суток провели в воздухе. Температура в кабине опускалась до минус 9 градусов. Но летчики ценой огромных усилий все-таки справились с циклонами и ледяными облаками. Тогда Москва встречала Чкалова как героя, а руку жал лично Сталин.

В те годы, конечно, никто и подумать не мог, что дачу, которую заслужил Чкалов спустя годы кто-то попытается отнять. Сейчас над родственниками героя Советского Союза нависла угроза выселения. Дачный трест в ведении которого был участок, продал его некой инвестиционной компании.

Пока существовал СССР проблем никаких не было, потому что не было понятия «частная собственность». После развала Союза семья Чкаловых ни раз пыталась узаконить свое право на дачу. Накопилась целая кипа обращений и судебных исков. Но в итоге участок приватизировал дачный трест - компания, управляющая ныне элитным закрытым поселком в Серебряном Бору.

По словам Игоря Чкалова, после того как управляющая компания продала их дачу инвестиционной компании, новые владельцы поменяли замки и охрану. Установили прямо посреди участка вагончик. Из него периодически появляется сотрудник ЧОПа. Держится уверенно. Ведет себя нагло. Снимает все происходящее на мобильный.

Игорь Чкалов говорит, что пока открыто им никто не угрожал, но уверен, что их хотят выселить, чтобы произвести застройку престижного участка.

«Если семья Чкаловых хотела получить это все в собственность, она должна была это выкупить еще в 90-е годы, когда правительство Лужкова предлагало этот вариант. Сегодня, когда весь Серебряный бор передан крупнейшей корпорации АФК-система, и они назначают свои цены, остается один способ: выкупить по той цене которую они предлагают либо отказаться и уехать оттуда», - подчеркнул юрист Александр Толмачев.



Выкупить свою же дачу по рыночной цене и раньше и сейчас для Чкаловых не по карману. Тем временем, в пресс-службе инвестиционной компании заверяют, что хотят компромисса с Чкаловыми и не запрещают им жить на участке. Не ясным остается одно: зачем инвесторам было покупать дорогую землю, зная что она в пользовании у семьи знаменитого летчика.



Именно в инвестиционной привлекательности их участка кроется причина конфликта, считают Чкаловы. Одна сотка в Серебряном Бору стоит десятки миллионов рублей. Но память о герое их семьи и всей страны не продается ни за какие деньги.