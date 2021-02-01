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Глава Союза сыроваров РФ назвал перспективные направления агротуризма в стране

Егор Левин
12:38 01.02.2021
Фермер подчеркнул, что успех в развитии направления зависит в том числе и от усилий отдельных регионов и муниципалитетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости
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Председатель Союза сыроваров России и фермер Олег Сирота назвал самые перспективные направления агротуризма в РФ. Он выделил два основных направления - северное и южное - и объяснил, как регион или муниципалитет может самостоятельно привлечь к себе внимание путешественников.

«На мой взгляд, будут “выстреливать” те, кто сможет создать свой гастрономический бренд. Например, коломенская пастила, которая была до революции, потом ее возродили. Народ поехал посмотреть, как производится, поучаствовать - в принципе, это можно назвать агротуризмом», - заявил сыровар в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Ранее Сирота также рассказал о том, как советские фермерские традиции успешно перекочевали в современное общество в немного видоизмененном формате. В частности, в Советском Союзе существовала практика приглашения горожан на работу в колхозы и совхозы с последующей оплатой их труда частью урожая, который они собственно и собирали. Сейчас традицию особенно полюбили производители ягод, работа которых включает большое количество ручного труда.

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