На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса

На Госуслугах запустили специализированную форму для записи на вакцинацию от коронавируса.

Записаться на прививку можно через порталы mos.ru и emias.info, в приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, а также через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Данные о записи на вакцинацию появятся в личном кабинете пользователя. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения. А после второй прививки можно будет оформить электронный сертификат о вакцинации - специальный QR-код.

Напомним, всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Любую информацию о вакцинации можно получить по бесплатному номеру 122.